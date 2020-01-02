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2 січня • оновлено в 18:03
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Драма року: бігун упустив перемогу за метр до фінішу і не став рекордсменом

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Супердраматичною розв'язкою був відзначений 15-кілометровий забіг у популярній гонці Сан-Сильвестр в бразильському Сан-Паулу.

Драматичний фініш гонки в Сан-Паулу

Драматичний фініш гонки в Сан-Паулу

Легкоатлет з Уганди Якоб Кіплімо лідирував майже всю дистанцію завдовжки в півтора десятка кілометрів. На фініші 19-річний спортсмен знизив темп, вже передчуваючи перемогу, але в підсумку пережив розчарування. На останньому метрі (!) його обійшов 23-річний кенієць Кібівотт Канді, який знайшов в собі сили для фінального ривка, коли до фінішної стрічки залишалося зовсім небагато.

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Цікаво, що час, показаний Кібівоттом Канді, виявився рекордним для даної гонки – 42 хвилини 59 секунд. Кіплімо відстав від нього всього на секунду, зупинившись на показнику рівно 43 хвилини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час ультрамарафону в США бігун помер незвичайною смертю біля фінішу.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Бразилія Сан-Паулу
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