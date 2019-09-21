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21 вересня • оновлено в 19:19
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Довелося розпороти ногу: в UFC стався безпрецедентний випадок

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Американський боєць Остін Хаббард після перемоги над канадцем Кайлом Преполекой на UFC Fight Night 158 був терміново госпіталізований.

Після бою Хаббард відправився в готель, але по дорозі йому стало погано, він втратив свідомість і був доставлений в госпіталь. Лікарі поставили йому діагноз компартмент-синдром (синдром здавлювання) і були змушені терміново оперувати пошкоджену ногу.

"Не зовсім так я хотів відсвяткувати перемогу. Минулої ночі мені зробили операцію. Пухлина в моїй нозі була настільки сильною, що я втратив свідомість, після чого мене відвезли в лікарню. Мені розрізали ногу, щоб зняти пухлину", – написав боєць в Instagram .

Well not exactly the way I wanted to spend my night celebrating . Had to have surgery last night due to the swelling in my leg was so bad it make me pass out which then I was taken to the hospital and had to have my leg cut open to relieve the swelling 🙄

Публікація від Austin Hubbard (@ austinhubb155)

Друг Остіна Кертіс Блейдс, який також виступає в UFC, заявив, що це безпрецедентна історія. За словами лікарів UFC, це перший випадок синдрому компартмента в історії промоушена (за 26 років).

Остін Хаббард

Остін Хаббард

Instagram

Остін Хаббард

Остін Хаббард

Instagram

Остін Хаббард

Остін Хаббард

Instagram

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше боєць, не торкаючись суперника, відправив його в глибокий нокаут. Бій завершився в першому раунді

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Тема
UFC
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