Американський боєць Остін Хаббард після перемоги над канадцем Кайлом Преполекой на UFC Fight Night 158 був терміново госпіталізований.

Після бою Хаббард відправився в готель, але по дорозі йому стало погано, він втратив свідомість і був доставлений в госпіталь. Лікарі поставили йому діагноз компартмент-синдром (синдром здавлювання) і були змушені терміново оперувати пошкоджену ногу.

"Не зовсім так я хотів відсвяткувати перемогу. Минулої ночі мені зробили операцію. Пухлина в моїй нозі була настільки сильною, що я втратив свідомість, після чого мене відвезли в лікарню. Мені розрізали ногу, щоб зняти пухлину", – написав боєць в Instagram .

Друг Остіна Кертіс Блейдс, який також виступає в UFC, заявив, що це безпрецедентна історія. За словами лікарів UFC, це перший випадок синдрому компартмента в історії промоушена (за 26 років).

Остін Хаббард Instagram

Остін Хаббард Instagram

Остін Хаббард Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше боєць, не торкаючись суперника, відправив його в глибокий нокаут. Бій завершився в першому раунді

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!