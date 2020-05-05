"Доправили в Москву": з'явилися нові подробиці госпіталізації батька Хабіба

Батька Хабіба Нурмагомедова, Абдулманапа, доставили в одну з лікарень Москви спеціальним бортом з Махачкали 3 травня.

"Кілька днів тому я розмовляв з Абдулманапом. За його словами, все було добре, говорив, що йде на поправку. 3 травня мені подзвонив його близький родич, сказав, що йому раптом стало погано і спецбортом його доставили в Москву. Я так розумію, що були проблеми з серцем", – цитує слова друга сім'ї Нурмагомедова Убайдули Османова видання Спорт-Експрес.

Адбулманап і Хабіб Нурмагомедова MMABoxing.ru

Нагадаємо, що 25 квітня Нурмагомедов-старший був госпіталізований з підозрою на пневмонію. Тест на коронавірус, який йому зробили, показав негативний результат. 57-річний Абдулманап є тренером по самбо і змішаним єдиноборствам. За свою кар'єру він виховав 20 чемпіонів світу з бойового самбо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Адбулманап Нурмагомедов опублікував перший пост в Instagram після госпіталізації.

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