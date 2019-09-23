Допінг-скандал: Росію офіційно спіймали на брехні

Росія видалила дані з позитивними даними допінг-проб своїх спортсменів із бази Московської антидопінгової лабораторії.

Про це заявив глава комітету Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) щодо відповідності Джонатан Тейлор. За його словами, саме це порушення може коштувати РФ місця на Олімпіаді-2020 в Токіо.

"Там були позитивні допінг-проби, які вилучені. Питання – чому", – наводить слова Тейлора The New York Times. Він відзначив, що Росії дано три тижні для пояснення ситуацію. 23 жовтня комісія щодо відповідності WADA винесе рішення щодо скандалу з РФ.

РУСАДА

Відзначимо, що раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) направив офіційне запрошення Росії на Ігри-2020 на Токіо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росію відсторонили від участі у чемпіонаті світу з легкої атлетики через новий виток допінгового скандалу.

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