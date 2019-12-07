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7 грудня • оновлено в 15:42
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Донецьку веб-повію, яка втекла до Росії, позбавили "золота" на фітнес-турнірі

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Українська фітоняшка Анна Кулiнiч, яка до переїзду в Росію працювала веб-повією, завоювала бронзову медаль на турнірі з фітнесу в Барселоні.

Дівчина дуже розраховувала на перемогу, але у фінальному показі судді опустили її лише на третю сходинку.

"Сьогодні у мене "бронза". Так буває, головне вміти програвати", - прокоментувала невдачу Кулiнiч.

Нагадаємо, що уродженка Донецька в 2015 році переселилася на постійне місце проживання в Лобню (Московська область) і виграла чемпіонат Росії і чемпіонат Москви з фітнесу.

Анна Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Анна Кулiнiч

Instagram Анни Кулiнiч

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Плювати і випорожнюватися: повія докладно описала збочення з відомим футболістом

Як повідомляв OBOZREVATEL, полтавчанка Вікторія Погребняк, яка кілька днів тому виграла чемпіонат світу з фітнесу та бодібілдингу в категорії Вуменс фізик, потрапила в неприємну ситуацію.

Невідомі користувачі в мережі опублікували відео, на якому вона роздягається і пестить себе перед веб-камерою.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов
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Тарас Бор
Тарас Бор
"Вебпроститутка" это, ссуко,как???!!!!Как происходит,так сказать,акт?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Фигура ничего а на лицо страшко
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Артеллерист Моня, говорят же тебе, украинка
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Куни Чан
Куни Чан
Не разжигаем! ОБСОС
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