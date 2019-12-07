Донецьку веб-повію, яка втекла до Росії, позбавили "золота" на фітнес-турнірі

Українська фітоняшка Анна Кулiнiч, яка до переїзду в Росію працювала веб-повією, завоювала бронзову медаль на турнірі з фітнесу в Барселоні.

Дівчина дуже розраховувала на перемогу, але у фінальному показі судді опустили її лише на третю сходинку.

"Сьогодні у мене "бронза". Так буває, головне вміти програвати", - прокоментувала невдачу Кулiнiч.

Нагадаємо, що уродженка Донецька в 2015 році переселилася на постійне місце проживання в Лобню (Московська область) і виграла чемпіонат Росії і чемпіонат Москви з фітнесу.

Анна Кулiнiч Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч Instagram Анни Кулiнiч

Анна Кулiнiч Instagram Анни Кулiнiч

Як повідомляв OBOZREVATEL, полтавчанка Вікторія Погребняк, яка кілька днів тому виграла чемпіонат світу з фітнесу та бодібілдингу в категорії Вуменс фізик, потрапила в неприємну ситуацію.

Невідомі користувачі в мережі опублікували відео, на якому вона роздягається і пестить себе перед веб-камерою.

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