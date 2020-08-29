"Донбас Арену" підірвали у культовiй комп'ютернiй грi. Відео

Компанія Activision опублікувала новий трейлер своєї культової відеогри Call оf Duty: Warzone, дія якої відбувається на сході України.

Прообразом Донецька в грі стало вигадане місто Верданськ, яке зберегло багато місць адміністративного центру Донецької області.

Зокрема, розробники Call оf Duty відтворили донецький стадіон "Донбас Арена". Вигаданий стадіон має таку ж форму, розташування, але на його тлі можна помітити скелясті гори, а дах конструкції є закритим, повідомляє НВ.

Саме цей дах підривають персонажі Warzone в новому трейлері, що творці представляють як один з найбільш епічних моментів у грі.

Після цього вибуху гравцям стануть доступні нові локації – магазини і майданчики на різних рівнях стадіону.

Реальна "Донбас Арена" gameguru.ru

У гру також додадуть поїзд, який буде кружляти навколо Верданська і дозволить гравцям швидше переміщатися по карті.

Стадіон у грі Call оf Duty: Warzone gameguru.ru

Крім "Донбас Арени", в Верданське можна знайти один з донецьких банків, впізнаваний супермаркет і вже знищену вежу аеропорту.

Супермаркет Верданська "Атлас" - METRO gameguru.ru

Банк Верданська - "Брокбізнесбанк" в Донецьку gameguru.ru

Аеропорт і вежа Верданська - Аеропорт "Донецьк" gameguru.ru

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