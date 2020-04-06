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6 квітня • оновлено в 11:34
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Домовився з Путіним: глава UFC висловився про бій Хабіб – Фергюсон

1.8т
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Глава UFC Дейна Вайт заявив, що Хабіб Нурмагомедов точно не прилетить у США для участі в бою проти Тоні Фергюсона на турнірі UFC 249.

Спочатку відомий інсайдер Аріель Хельвані повідомив, що Вайт і президент РФ Володимир Путін домовилися про приліт росіянина у Сполучені Штати, але глава UFC спростував цю інформацію.

Хабіб Нурмагомедов, Дейна Уайт і Тоні Фергюсон

Хабіб Нурмагомедов, Дейна Уайт і Тоні Фергюсон

"Це неправда! Турнір відбудеться, але без Хабіба. Завтра я назву кард", – написав він у відповіді на твіт Хельвані.

Варто зазначити, що спочатку турнір мав відбутися 18 квітня в Брукліні, однак через пандемію коронавірусу був перенесений з Нью-Йорка. Нове місце його проведення залишається невідомим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіба Нурмагомедова висміяли в Росії через неготовність летіти на бій проти Тоні Фергюсона.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Хабiб - Фергюсон UFC
Особи
Хабiб Нурмагомедов Тонi Фергюсон
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