Домовився з Путіним: глава UFC висловився про бій Хабіб – Фергюсон

Глава UFC Дейна Вайт заявив, що Хабіб Нурмагомедов точно не прилетить у США для участі в бою проти Тоні Фергюсона на турнірі UFC 249.

Спочатку відомий інсайдер Аріель Хельвані повідомив, що Вайт і президент РФ Володимир Путін домовилися про приліт росіянина у Сполучені Штати, але глава UFC спростував цю інформацію.

Хабіб Нурмагомедов, Дейна Уайт і Тоні Фергюсон

"Це неправда! Турнір відбудеться, але без Хабіба. Завтра я назву кард", – написав він у відповіді на твіт Хельвані.

Absolutely NOT true !!! The card is happening but @TeamKhabib is out. I will announce the entire card tomorrow. – Dana White (@danawhite) April 6, 2020

Варто зазначити, що спочатку турнір мав відбутися 18 квітня в Брукліні, однак через пандемію коронавірусу був перенесений з Нью-Йорка. Нове місце його проведення залишається невідомим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіба Нурмагомедова висміяли в Росії через неготовність летіти на бій проти Тоні Фергюсона.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!