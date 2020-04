Домовився з Путіним: глава UFC висловився про бій Хабіб – Фергюсон

Глава UFC Дейна Вайт заявив, що Хабіб Нурмагомедов точно не прилетить у США для участі в бою проти Тоні Фергюсона на турнірі UFC 249.

Спочатку відомий інсайдер Аріель Хельвані повідомив, що Вайт і президент РФ Володимир Путін домовилися про приліт росіянина у Сполучені Штати, але глава UFC спростував цю інформацію.

"Це неправда! Турнір відбудеться, але без Хабіба. Завтра я назву кард", – написав він у відповіді на твіт Хельвані.

Absolutely NOT true !!! The card is happening but @TeamKhabib is out. I will announce the entire card tomorrow.