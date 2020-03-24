Домашнє тренування від Світоліної під час карантину: тенісистка опублікувала відео

Найкраща українська тенісистка, п'ята ракетка світу Еліна Світоліна опублікувала відео з комплексом вправ, які всім допоможуть тримати себе у формі під час карантину.

Українка запропонувала користувачам сім вправ на м'язи черевного преса, стегна і сідниці, а також поперек.

"Кругове тренування. 20 повторень на кожну вправу. Перший рівень – три підходи, другий рівень – п'ять підходів, третій рівень – сім підходів. 90 секунд відпочинку між підходами", – написала Світоліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна і її бойфренд, французький тенісист Монфіс зняли жартівливий ролик, в якому висміяли паніку через коронавірус.

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