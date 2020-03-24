Головна Новини
24 березня • оновлено в 06:25
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Домашнє тренування від Світоліної під час карантину: тенісистка опублікувала відео

869
Читати матеріал російською

Найкраща українська тенісистка, п'ята ракетка світу Еліна Світоліна опублікувала відео з комплексом вправ, які всім допоможуть тримати себе у формі під час карантину.

Українка запропонувала користувачам сім вправ на м'язи черевного преса, стегна і сідниці, а також поперек.

"Кругове тренування. 20 повторень на кожну вправу. Перший рівень – три підходи, другий рівень – п'ять підходів, третій рівень – сім підходів. 90 секунд відпочинку між підходами", – написала Світоліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна і її бойфренд, французький тенісист Монфіс зняли жартівливий ролик, в якому висміяли паніку через коронавірус.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Карантин в Україні
Особа
Еліна Світоліна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
BIG
VS
forZe
Победа forZe
2,05 Сделать ставку
CR4ZY
VS
Evil Genuises
CR4ZY первыми прожмут глиф
1.60 Сделать ставку
NaVi
VS
HellRaisers
Победа NaVi на первой карте
1.55 Сделать ставку
NiP
VS
ENCE
Победа NiP с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Godsent
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit
1.80 Сделать ставку
Astralis
VS
Team Vitality
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
2,11 Сделать ставку
Бой Хабиб – Фергюсон состоится вовремя
1.62 Сделать ставку
Вакцина от коронавируса COVID-19 первой будет найдена в Америке
1.60 Сделать ставку
До 1 апреля 2020 года станет известно о заражении коронавирусом Путина
14.00 Сделать ставку
Чемпионский парад Ливерпуля состоится до 1 сентября 2020
2.50 Сделать ставку