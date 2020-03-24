Домашнє тренування від Світоліної під час карантину: тенісистка опублікувала відео

Найкраща українська тенісистка, п'ята ракетка світу Еліна Світоліна опублікувала відео з комплексом вправ, які всім допоможуть тримати себе у формі під час карантину.
Українка запропонувала користувачам сім вправ на м'язи черевного преса, стегна і сідниці, а також поперек.
ABS 🏠 circuit ⭕️: 20 times each exercise 🥊: LEVEL (1) 3 sets, LEVEL (2) 5 sets, LEVEL (3) 7 sets. 🐌: 90sec rest between sets. 1.🔥Plank knee to chest 2.🔥 Scissors 3.🔥Knee to elbow 4.🔥Reverse crunch 5.🔥 "Thread the needle" 6.🔥Leg raises 7.🔥Hip dips #StayAtHome #homeworkout #abs #fitness #fitspo #sunday
"Кругове тренування. 20 повторень на кожну вправу. Перший рівень – три підходи, другий рівень – п'ять підходів, третій рівень – сім підходів. 90 секунд відпочинку між підходами", – написала Світоліна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна і її бойфренд, французький тенісист Монфіс зняли жартівливий ролик, в якому висміяли паніку через коронавірус.
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