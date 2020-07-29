Дочка відомого гольфіста померла від раку за кілька місяців

Дочка відомого колумбійського гольфіста Каміло Віллегас 22-місячна Міа, яка боролася з раком, померла в Майамі.

Батьки дізналися про хворобу дочки кілька місяців тому – у дитини виявили злоякісну пухлину мозку і хребта. Дізнавшись про важку хворобу своєї дитини, батьки провели емоційну пресконференцію, а Каміло на час призупинив кар'єру.

Гольфіст розповів, що зрозумів, що щось не так, у лютому, коли помітив, що його маленька дівчинка, яка супроводжувала його під час тренувань, стала менш активною, а також почала плакати частіше звичайного. Спершу батьки подумали, що справа в зубах, що прорізаються, але медичні огляди призвели до установлення страшного діагнозу.

Дівчинка перенесла операцію, пройшла курс хіміотерапії, але не зуміла перемогти хворобу, повідомляє sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонка світу та п'ятиразова чемпіонка Європи з шорт-треку Лара ван Рейвен померла в 27 років в одній із лікарень Франції.