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24 грудня • оновлено в 13:26
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"Добре заплатять": Кадиров зробив заяву про бій проти Ємельяненка

1.6т
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Глава Чечні Рамзан Кадиров упевнений, що зможе перемогти російського важковаговика Олександра Ємельяненка в поєдинку.

Раніше Кадиров записав відео, на якому викликає на бій Ємельяненка. В інтерв'ю ТАСС політик підтвердив намір битися з 38-річним важковаговиком.

Рамзан Кадиров – Олександр Ємельяненко

Рамзан Кадиров – Олександр Ємельяненко

stuki-druki.com

"Я займаюся спортом і не сумніваюся, що виграю, програти точно не хочу. Ми з ним зідзвонювалися, він щойно мені телефонував, ми домовилися, що переговоримо щодо цього, подивимося, про що домовимося. Пішла така мода в спорті – всі, кому не ліньки, викликають Сашу на бій, і я теж вирішив викликати його. Я насправді зробив це з іронією, щоб подивилися ті люди, які викликають його на різні бої. Вважаю, що Олександр Ємельяненко дуже хороший боєць, я бачив, як він тренується, стояв з ним на спарингах, у нього дуже хороші дані. Якщо клуб "Ахмат", Ліга АСА, Федерація боксу добре заплатять – заробимо гроші", – заявив Кадиров.

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Боєць Кадирова жорстко нокаутував Ємельяненка - в мережі спливло відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 листопада російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко здобув перемогу над паверліфтером Михайлом Кокляєвим у найбільш очікуваному бою року в Росії.

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Автор
Денис Карпов
Особи
Рамзан Кадиров Олександр Емельяненко
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
ЧТО ОН НЮХАЕТ???
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