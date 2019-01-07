До напівсмерті: хлопець напав на дівчину з UFC і жорстоко поплатився - фотофакт

Бразильська дівчина-боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Поляна Віана дала жорстокий відсіч чоловікові, який намагався її пограбувати на вулицях Ріо-де-Жанейро.

Вона чекала таксі, коли поруч з нею сів незнайомий хлопець і попросив підказати час. Після цього він схопився за предмет, схожий на пістолет, і почав вимагати у дівчини віддати мобільний телефон. Віана двічі вдарила грабіжника і провела задушливий прийом.

Наслідки для нападника виявилися гнітючими. Його закривавлене фото на своїй сторінці в Instagram опублікував глава UFC Дана Уайт. "Зліва Поляна Віана, одна з бійців UFC. Справа – хлопець, який спробував її пограбувати", – підписав він знімок.

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