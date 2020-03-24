До кінця не хотіли: Беленюк поділився думкою про перенесення Олімпіади-2020

Японія не витримала натиску щодо переносу Олімпіади-2020 року, запропонувавши зрушити Ігри на наступне літо.

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Майбутня Олімпіада розглядалася як останній великий турнір для відомого українського греко-римського борця Жана Беленюка, який збирався завершувати кар'єру після Ігор в Токіо. Але тепер прощання Беленюка зі спортом відкладається, і борець готовий чекати ще зайвий рік, спокійно сприйнявши перенесення.

"Гадав, що такий варіант розвитку подій цілком можливий. Тому ця новина була цілком очікувана для мене. Єдине, коли ти вже бачиш новинe як факт, замислюєшся про це конкретніше. В першу чергу хочеться сподіватися, що пророблена робота протягом останнього року не пройде дарма, а закладена база буде корисною для мене в підготовці вже до Олімпіади-2021. Так що сподіваємося, що всі докладені зусилля і пролитbq піт не були марними", - сказав Беленюк в коментарі OBOZREVATEL.

Жан Беленюк 24tv.ua

"В цілому ж перенесення Олімпіади – повністю адекватне рішення, оцінюючи нинішню ситуацію в світі. І підставляти під ризик життя спортсменів і маси глядачів, які приїжджають на Ігри, того не варто – в пріоритеті повинне бути людське життя. Тому і бачимо розумне рішення, хоча я упевнений, що МОК до кінця не хотів відкладати проведення Олімпійських ігор, борючись до останнього. Але форс-мажорні обставини все-таки вносять неприємні зміни в спортивне життя всієї планети".

Беленюк є 4-кратним призером чемпіонатів Європи, стільки ж виграючи медалі й на чемпіонаті світу у своїй ваговій категорії до 85 кг. Також у Беленюка є "срібло" Олімпіади-2016 в Ріо. Але в 2019-му Жан вирішив відкрити для себе нову діяльність, ставши народним депутатом в складі партії "Слуга народу".

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