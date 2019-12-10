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10 грудня • оновлено в 21:13
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"Дно пробито": грандіозна "ганьба Росії" викликала бурхливу реакцію у вболівальників

"Дно пробито": грандіозна "ганьба Росії" викликала бурхливу реакцію у вболівальників
Користувачі всесвітньої павутини не змогли стримати своїх почуттів
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Російські вболівальники вкрай емоційно відреагували на рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) позбавити країну права брати участь у великих міжнародних змаганнях.

"Всіх вітаю - чергове дно знову пробито. Тільки подумайте, якими потрібно бути недолугими чиновниками, щоб знову наступити на ті ж граблі вдруге поспіль. Але п'ята колона і іноземний агент - це ти, людина, яка кидає пластикові стаканчики в нелюдiв в масках і шоломах, готових бити кого завгодно по команда. Вічна ганьба цій державі", - пишуть користувачі.

Інші коментатори з сарказмом представляють наслідки, такого рішення.

"Чекаю: патріотичних інтерв'ю від Ісінбаєвої, Валуєва, Назарова про змову проти Російського спорту.

Дуже чекаю: розслідування НТВ про амерікано-український слід

Особливо чекаю: ток шоу Малишевої "А так чи корисний цей спорт ?" - з сарказмом пишуть користувачі.

"Дно пробито": грандіозна "ганьба Росії" викликала бурхливу реакцію у вболівальників
"Дно пробито": грандіозна "ганьба Росії" викликала бурхливу реакцію у вболівальників
"Дно пробито": грандіозна "ганьба Росії" викликала бурхливу реакцію у вболівальників
"Дно пробито": грандіозна "ганьба Росії" викликала бурхливу реакцію у вболівальників
"Дно пробито": грандіозна "ганьба Росії" викликала бурхливу реакцію у вболівальників
"Дно пробито": грандіозна "ганьба Росії" викликала бурхливу реакцію у вболівальників
"Дно пробито": грандіозна "ганьба Росії" викликала бурхливу реакцію у вболівальників
"Дно пробито": грандіозна "ганьба Росії" викликала бурхливу реакцію у вболівальників
"Дно пробито": грандіозна "ганьба Росії" викликала бурхливу реакцію у вболівальників
"Дно пробито": грандіозна "ганьба Росії" викликала бурхливу реакцію у вболівальників
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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
допінговий скандал
Тег
WADA
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Малько Олександр
Малько Олександр
І жодного голосу з-за порєбрика. Значить правду написано.
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