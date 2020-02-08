"Дівчинка дуже емоційна": що пережила Олександра Солдатова, перш ніж її довела булімія

Відома російська гімнастка Олександра Солдатова, яка спробувала накласти на себе руки після довгих років боротьби з булімією, пройшла багато труднощів на шляху до чемпіонських досягнень.
Тренер дівчини Анна Шумілова розповідала раніше, як вони їздили на тренування за 70 кілометрів з Дмитрова в Новогорськ Московської області, - оскільки туди не можна було переїхати, дівчинка практично жила в машині. На той момент їй було всього 12 років.
Але вже тоді у неї помічали велику старанність, а "єдиним мінусом" називали "нескінченні комбінації думок", які крутилися у неї в голові.
Солдатова була закомплексованою, не вірила в свою привабливість і вміння красиво рухатися, та переборювала це тривалими тренуваннями. Однак, була вона і емоційною. Одна помилка могла вибити її з потоку.
З роками проблеми, судячи з усього, не пройшли. На початку червня 2018 року стало відомо, що Олександра погладшала на п'ять кілограмів за тиждень і зламала ногу, - кістка не витримала більшу вагу під час складного стрибка.
#NEWS Unfortunately, Sasha has a trauma in her leg. - Viner called her "not to disciplinated" and said it happened because she gained about 5 kilos in a week. - Aleksandra said that no one gained 5 kilos. She does not know why Viner said it. Sasha sustained that the injury is caused by the intense physical activity . @ sanchos21 #teamsoldy #aleksandrasoldatova #soldatova #soldyteam #rhythmicgymnastics #rg #getwellsoon
Незадовго до цього, 1 червня, дівчина тільки відсвяткувала свій 20-й день народження і, мабуть, дозволила собі зайвого.
Ось фото з дня святкування:
З днем народження тебе, Саша! 🎊🎁 Я не можу перевірити, що тебе двадцять років сьогодні ... 🙊💕💪 Я бажаю тебе здоров'я, удачі, щастя і перемоги 💝🎉 Нехай всі твої мрії збудуться 🌟 @ sanchos21 @ sanchos21 @ sanchos21 @love_shumik @anna_dyachenko_team #aleksandrasoldatova # sanchos21 #teamsoldy #soldyteam #soldatova
Happy birthday, Sasha! 🎊 Part 2 1st of June. The day when an angel came to earth: Aleksandra Soldatova 🌟👼. Thank you for inspiring and motivating us ... Remember we will always be there watching and supporting you ! Wishing you all the best 💕🎉 @ sanchos21 @ sanchos21 @ sanchos21 @love_shumik @anna_dyachenko_team
Ймовірно, необхідність постійного контролю за своїм тілом, виснажливі тренування з ранніх років і стали основою для розладу харчової поведінки у Солдатової, булімії.
Громадськості цей діагноз став відомий вже тільки після спроби суїциду спортсменки.
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