Головна Новини
9 лютого • оновлено в 03:18
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"Дівчинка дуже емоційна": що пережила Олександра Солдатова, перш ніж її довела булімія

Читати матеріал російською

Відома російська гімнастка Олександра Солдатова, яка спробувала накласти на себе руки після довгих років боротьби з булімією, пройшла багато труднощів на шляху до чемпіонських досягнень.

Тренер дівчини Анна Шумілова розповідала раніше, як вони їздили на тренування за 70 кілометрів з Дмитрова в Новогорськ Московської області, - оскільки туди не можна було переїхати, дівчинка практично жила в машині. На той момент їй було всього 12 років.

Але вже тоді у неї помічали велику старанність, а "єдиним мінусом" називали "нескінченні комбінації думок", які крутилися у неї в голові.

Солдатова була закомплексованою, не вірила в свою привабливість і вміння красиво рухатися, та переборювала це тривалими тренуваннями. Однак, була вона і емоційною. Одна помилка могла вибити її з потоку.

Новини
"Моральний жах": російська чемпіонка жорстко розлютилася після "спроби суїциду"

З роками проблеми, судячи з усього, не пройшли. На початку червня 2018 року стало відомо, що Олександра погладшала на п'ять кілограмів за тиждень і зламала ногу, - кістка не витримала більшу вагу під час складного стрибка.

Незадовго до цього, 1 червня, дівчина тільки відсвяткувала свій 20-й день народження і, мабуть, дозволила собі зайвого.

Ось фото з дня святкування:

Ймовірно, необхідність постійного контролю за своїм тілом, виснажливі тренування з ранніх років і стали основою для розладу харчової поведінки у Солдатової, булімії.

Громадськості цей діагноз став відомий вже тільки після спроби суїциду спортсменки.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Нам это зачем? К чему вся эта писанина?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги