"Дівчинка дуже емоційна": що пережила Олександра Солдатова, перш ніж її довела булімія

Відома російська гімнастка Олександра Солдатова, яка спробувала накласти на себе руки після довгих років боротьби з булімією, пройшла багато труднощів на шляху до чемпіонських досягнень.

Тренер дівчини Анна Шумілова розповідала раніше, як вони їздили на тренування за 70 кілометрів з Дмитрова в Новогорськ Московської області, - оскільки туди не можна було переїхати, дівчинка практично жила в машині. На той момент їй було всього 12 років.

Але вже тоді у неї помічали велику старанність, а "єдиним мінусом" називали "нескінченні комбінації думок", які крутилися у неї в голові.

Солдатова була закомплексованою, не вірила в свою привабливість і вміння красиво рухатися, та переборювала це тривалими тренуваннями. Однак, була вона і емоційною. Одна помилка могла вибити її з потоку.

З роками проблеми, судячи з усього, не пройшли. На початку червня 2018 року стало відомо, що Олександра погладшала на п'ять кілограмів за тиждень і зламала ногу, - кістка не витримала більшу вагу під час складного стрибка.

Незадовго до цього, 1 червня, дівчина тільки відсвяткувала свій 20-й день народження і, мабуть, дозволила собі зайвого.

Ось фото з дня святкування:

Ймовірно, необхідність постійного контролю за своїм тілом, виснажливі тренування з ранніх років і стали основою для розладу харчової поведінки у Солдатової, булімії.

Громадськості цей діагноз став відомий вже тільки після спроби суїциду спортсменки.

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