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7 грудня • оновлено в 18:43
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Дівчині-бійцю UFC довелося повністю роздягтися на зважуванні - опубліковано відео

Дівчині-бійцю UFC довелося повністю роздягтися на зважуванні - опубліковано відео
Бій запланований на 8 грудня
7.3т Читати матеріал російською

Американська дівчина-боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Синтія Кальвiльо потрапила в пікантну ситуацію перед турніром UFC on ESPN 7.

Напередодні бою проти кубiнки Марини Родрігес вона не змогла вкластися в свою вагову категорію. На церемонії зважування 32-річна Кальвiльо повністю роздяглася, проте все одно перевищила лімiт в 52.6 кг. Ваги під нею показали 54.6.

У листопаді 2018 року вона не вклалася в ліміт мінімальної ваги напередодні протистояння з Поліанною Ботельйо. Крім того, в минулому Синтія здавала позитивні допінг-проби, в її організмі були виявлені сліди марихуани.

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Автор
Максим Богданов
Тема
UFC
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