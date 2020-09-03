Глава Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Уайт у себе в Twitter повідомив, що організація найняла дівчину-охоронця, що стала героїнею вірусного відео.

24-річна Саммер Тапаса, яка працювала охоронницею в магазині BestBuy, жорстко зупинила невідомого, який намагався викрасти телевізор. Дівчина кілька разів штовхнула зловмисника, а кадри затримання з камери спостереження в результаті виявилися в мережі. Тапаса втратила роботу. Інцидент стався в грудні 2019-го.

Уайта обурило звільнення дівчини, і він запропонував їй роботу в UFC ще в січні. Тапаса погодилася стати частиною організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше грузинська дівчина-боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Ліана Джоджуа, здобула яскраву перемогу над румункою Діаною Белбітой на турнірі UFC Fight Night.

Поєдинок відбувся на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі і завершився достроковою перемогою Джоджуа в середині першого раунду. Росіянка взяла суперницю на больовий прийом (важіль ліктя).