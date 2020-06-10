Дівчина гравця НХЛ розповіла про інцидент з Єфремовим у барі

Максим Богданов Інші види спорту 18:16, 10.06.2020 Оновлено: 18:32, 10.06.2020

Єлизавета, подруга відомого російського захисника клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Тампа-Бей Лайтнінг" Михайла Сергачова, згадала про один інцидент, який стався в барі з актором Михайлом Єфремовим.

Єлизавета
@liza_shelby

Одного разу вона бачила "цього чоловіка" в питному закладі "п'яним як чіп". Крім того, Єфремов нетактовно спілкувався з барменом.

"Якось у барі в Москві бачили Цього чоловіка п'яним, як чіп, він звертався до бармена зі словами на кшталт: "Ей ти, Рудий..." і далі ще щось не тактовне. Вже тоді дуже врізалося в пам'ять і було зрозуміло, що за людина", – написала Єлизавета у себе в Telegram-каналі.

За словами росіянки, вона "в шоці" від того, як "любить у нас народ захищати гвалтівників і вбивць".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТП сталася в центрі Москви на Смоленській площі. Автомобіль, на якому пересувався Єфремов, вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном. За інформацією ЗМІ, експертиза виявила алкоголь і наркотики в крові актора. Вранці 9 червня водій фургона помер від отриманих травм.

Російський спортивний коментатор Дмитро Губернієв емоційно відреагував на ДТП за участю Єфремова, назвавши його покидьком і вбивцею.

Колишній чемпіон світу з боксу, депутат Держдуми Микола Валуєв також висловився про ДТП.

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