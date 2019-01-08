Дівчина-боєць UFC побила до напівсмерті гопника: спортивні підсумки 7 січня

Грабіжник напав на дівчину з UFC і жорстоко поплатився, а Усик відзначився важливою заявою українською мовою. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 7 січня.

Крім того, дружина футболіста "Динамо" похвалилася гарячою фотосесією і українська легкоатлетка вразила росіян своєю красою. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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