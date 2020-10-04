Дівчина-боєць перемогла унікальним "хрускотом скорпіона": спортивні підсумки 3 жовтня
У Португалії футболіст забив фантастичний гол з центру поля, а дівчина-боєць MMA перемогла рідкісним "хрускотом скорпіона".
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 3 жовтня.
Крім того, букмекери назвали підсумкове місце "Шахтаря" в Лізі чемпіонів 20/21 і Плющенко показав відео "світового рекорду" 12-річної фігуристки.
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