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1 березня • оновлено в 13:54
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Дівчина-боєць MMA психанула в реаліті-шоу і зламала учаснику ніс

3.3т
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Боєць змішаних єдиноборств MMA Ана Марія Пал під час зйомок реаліті-шоу "Останній герой" в Румунії зламала ніс іншому учаснику.

26-річна спортсменка програла в конкурсі, після чого до неї підійшов Андрій Чобану і з глузуванням помітив, що це складне випробування. У відповідь Пал сильно вдарила кривдника головою в обличчя.

Співробітники передачі підкреслили, що це був шокуючий момент і вони не потерплять такого поведінки. За ці дії дівчину виключили з шоу. Чобану в спілкуванні з журналістами пояснив, що вважає рішення продюсерів правильним.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) середньої вагової категорії Майк Перрі вирубав свою дівчину Даніель Никерсон.

Пара вирішила зробити барвисте відео для свого Instagram і надівши боксерські рукавички вийшла в ринг.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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