Боєць змішаних єдиноборств MMA Ана Марія Пал під час зйомок реаліті-шоу "Останній герой" в Румунії зламала ніс іншому учаснику.

26-річна спортсменка програла в конкурсі, після чого до неї підійшов Андрій Чобану і з глузуванням помітив, що це складне випробування. У відповідь Пал сильно вдарила кривдника головою в обличчя.

Співробітники передачі підкреслили, що це був шокуючий момент і вони не потерплять такого поведінки. За ці дії дівчину виключили з шоу. Чобану в спілкуванні з журналістами пояснив, що вважає рішення продюсерів правильним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) середньої вагової категорії Майк Перрі вирубав свою дівчину Даніель Никерсон.

Пара вирішила зробити барвисте відео для свого Instagram і надівши боксерські рукавички вийшла в ринг.

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