Трамп на арені! Діас – Масвідаль: дивитися онлайн бій UFC 244

Американські солдати Нейт Діас і Хорхе Масвідаль в суботу, 2 листопада, проводять головний поєдинок вечора в рамках шоу Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 244.

Бійцівський вечір проходить на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію бою Діас – Масвідалом. Орієнтовний початок – о 5:00 ранку за київським і о 6:00 ранку за московським часом неділі, 3 листопада.

У поєдинку визначиться головний гангстер UFC, а на кону стоїть спеціальний пояс "найжорсткішого ублюдка" (Baddest Motherfucker).

UFC 244

Напівсередню вагу

Нью-Йорк, Madison Square Garden

Нейт Діас (20-11-0, США) – Хорхе Масвідалом (34-13-0, США)

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4:31. Благой Іванов і Деррік Льюїс зараз вийдуть в Октагон. Тяжка вага.

4:24. Ось це нокаут! Кевін Лі ударом ногою в голову вирубав Гіллеспі. У першому раунді.

4:20. Ось вам фотофакт.

4:12. Ох нічого собі! Дональд Трамп серед глядачів!

4:11. Грегор Гіллеспі і Кевін Лі у легкій вазі у нас першими поб'ються.

4:08. Биток на Madison Square Garden. 20 тисяч народу.

3:57. Ось-ось розпочнуться в нас бої головною карти вечора.

3:40. Доброї ночі всім любителям змішаних єдиноборств. У Нью-Йорку сьогодні проходить один з найбільш епічних боїв року в UFC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нейт Діас різко висловився на адресу російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова

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