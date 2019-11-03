Трамп на арені! Діас – Масвідаль: дивитися онлайн бій UFC 244

Американські солдати Нейт Діас і Хорхе Масвідаль в суботу, 2 листопада, проводять головний поєдинок вечора в рамках шоу Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 244.
Бійцівський вечір проходить на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію бою Діас – Масвідалом. Орієнтовний початок – о 5:00 ранку за київським і о 6:00 ранку за московським часом неділі, 3 листопада.
LIVE from the Mecca 🌃🏆 # UFC244 gets started at 6:30 pmET on @UFCFightPass ! pic.twitter.com/HqIxAab4ng- UFC (@ufc) 2 листопада 2019 р
У поєдинку визначиться головний гангстер UFC, а на кону стоїть спеціальний пояс "найжорсткішого ублюдка" (Baddest Motherfucker).
UFC 244
Напівсередню вагу
Нью-Йорк, Madison Square Garden
Нейт Діас (20-11-0, США) – Хорхе Масвідалом (34-13-0, США)
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4:31. Благой Іванов і Деррік Льюїс зараз вийдуть в Октагон. Тяжка вага.
4:24. Ось це нокаут! Кевін Лі ударом ногою в голову вирубав Гіллеспі. У першому раунді.
4:20. Ось вам фотофакт.
📸 #UFC244 Дональд Трамп действительно приехал на турнир pic.twitter.com/Eyn2maG41d— А. Имельяненков (@badimelyanenkov) 3 ноября 2019 г.
4:12. Ох нічого собі! Дональд Трамп серед глядачів!
4:11. Грегор Гіллеспі і Кевін Лі у легкій вазі у нас першими поб'ються.
4:08. Биток на Madison Square Garden. 20 тисяч народу.
3:57. Ось-ось розпочнуться в нас бої головною карти вечора.
3:40. Доброї ночі всім любителям змішаних єдиноборств. У Нью-Йорку сьогодні проходить один з найбільш епічних боїв року в UFC.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Нейт Діас різко висловився на адресу російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова
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