Діас - Масвідаль: де дивитися бій UFC 244 за титул "найжорсткішого ублюдка"

Американські бiйцi змішаних єдиноборств (MMA) Нейт Діас і Хорхе Масвідаль в суботу, 2 листопада, проведуть головний бій в рамках івенту Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 244.

Who deserves to be the BMF !? 👀



(B2YB ROAR Sports) # UFC244 pic.twitter.com/TeaSZs7exp