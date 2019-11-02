Діас - Масвідаль: де дивитися бій UFC 244 за титул "найжорсткішого ублюдка"

Американські бiйцi змішаних єдиноборств (MMA) Нейт Діас і Хорхе Масвідаль в суботу, 2 листопада, проведуть головний бій в рамках івенту Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 244.

Спеціально до цього поєдинку, який відбудеться на арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку, UFC представив унікальний пояс "найжорсткішому виродку" (BMF, Baddest Motherfucker), який буде вручений переможцю.

Побачити зустріч можна буде в прямому ефірі на телеканалі Setanta Sports. Також показ UFC 244 запланований на наступних платформах: UFC TV (1:30) / WINK TV (05.00).

Пряма трансляція попередньої карти UFC 244 почнеться 3 листопада в 00:30 за київським часом (01:30 за Москвою). Бій головної карти почнеться о 04:00 (за київським часом) і 5:00 (за московським).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Нейт Діас висміяв російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова за фото з п'ятьма роздягненими чоловіками в одній ванні.

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