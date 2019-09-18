Десятиразовий чемпіон світу спробував побити рекорд і загинув

Знаменитий італійський гонщик Фабіо Буцці загинув при спробі встановити швидкісний рекорд на моторному човні.

Як повідомляє BBC, на борту разом з 76-річним спортсменом знаходилися ще чотири особи, лише одному з них вдалося вижити. Судно під керуванням Буцці розігналося до 148 кілометрів на годину і врізалося в штучну греблю. Спортсмени намагалися за рекордний час дістатися з Монте-Карло в Венецію.

Буцці почав гоночну кар'єру понад 40 років тому і за цей час став десятикратним чемпіоном світу. У вересні 2019 року він побив власний рекорд швидкості для дизельних швидкісних катерів, розігнавшись до 277,515 кілометра на годину.

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