Дерюгіна: чемпіонат Європи з художньої гімнастики в Києві відбудеться у листопаді

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики в Києві відбудеться з 26 по 29 листопада. І це буде найбільша подія в світі гімнастики і взагалі українського спорту з часів початку пандемії. Про це в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" повідомила тренер національної збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна.

За її словами, зараз вся сім'я української художньої гімнастики працює над тим, щоб гідно провести чемпіонат континенту, в якому вже підтвердили участь 39 команд.

"Я переконана, що його гідне проведення, незважаючи на об'єктивні труднощі, буде нашою спільною величезною перемогою. Проведення цього заходу в поточних умовах є національним надбанням, і ми сподіваємося на підтримку і сприяння держави", - заявила Дерюгіна.

За словами тренера національної збірної України з художньої гімнастики, на Чемпіонат Європи до Києва приїдуть всі основні конкуренти і це дуже важливо для України і світу в цілому.

"Таким чином ми виходимо в світові лідери, оскільки не стали сидіти і чекати, як розвиватимуться події. Це рішення було прийнято разом з Європейським гімнастичним союзом, і в нинішніх умовах ця подія немов ковток свіжого повітря для всіх дітей, які готуються до Олімпійських ігор. Зберегти це покоління можна тільки стартами і підготовкою. Тільки змагання допомагають правильно вибудувати підготовку психологічно, фізично і емоційно", - зазначила вона.