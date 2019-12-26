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26 грудня • оновлено в 17:09
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Депутат від "Слуги народу" натякнув на перехід в UFC

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Український борець греко-римського стилю та народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк натякнув на можливий перехід у змішані єдиноборства.

Як повідомляє УНІАН, на своїй сторінці в Instagram він опублікував фото з поясом UFC – головною спортивною організацією в світі MMA.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

24 Канал

"Чекаєте?" – написав Беленюк в підписі до фотографії.

Чекаєте? 😊

Публікація від Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Варто зазначити, що український борець є срібним призером Олімпійських ігор 2016 року, дворазовим чемпіоном світу і триразовим чемпіоном Європи в греко-римському стилі. Останнім його досягненням є перше місце на Європейських іграх 2019 року, які пройшли в Мінську.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Жан Беленюк розповів, що змусило його піти в політику.

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Теми
UFC MMA
Особа
Жан Беленюк
Тег
Партія Слуга народу
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