Депутат від "Слуги народу" натякнув на перехід в UFC

Український борець греко-римського стилю та народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк натякнув на можливий перехід у змішані єдиноборства.

Як повідомляє УНІАН, на своїй сторінці в Instagram він опублікував фото з поясом UFC – головною спортивною організацією в світі MMA.

Жан Беленюк 24 Канал

"Чекаєте?" – написав Беленюк в підписі до фотографії.

Варто зазначити, що український борець є срібним призером Олімпійських ігор 2016 року, дворазовим чемпіоном світу і триразовим чемпіоном Європи в греко-римському стилі. Останнім його досягненням є перше місце на Європейських іграх 2019 року, які пройшли в Мінську.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Жан Беленюк розповів, що змусило його піти в політику.

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