Депутат Держдуми Росії покараний МОК і позбавлений "золота" Олімпіади

Узбекистанський борець вільного стилю Артур Таймазов позбавлений золотої медалі літньої Олімпіади-2012 в Лондоні.

Артур Таймазов РБК

Після повторного огляду допінг-тестів у спортсмена в пробі знайшли анаболічний стероїд туринабол, повідомляє пресслужба МОК.

У 2017 році Таймазова вже позбавляли "золота" Пекіна-2008 з тієї ж причини. Тоді в його пробі знайшли туринабол і станозолол.

Таймазов виступав за збірну Узбекистану, хоча народився в Північній Осетії. Зараз він депутат Державної думи Росії VII скликання від партії "Єдина Росія" і заступник голови Комітету ГД РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді.

Новини Непереможений російський боєць UFC попався на допінгу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що найкраща легкоатлетка Росії, дворазова чемпіонка світу Марія Ласіцкене визнала наявність в країні системи допінгу.

Коментуючи продовження відсторонення РФ від Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF), вона закликала чиновників піти у відставку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.