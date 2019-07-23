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Депутат Держдуми Росії покараний МОК і позбавлений "золота" Олімпіади

1.5т Читати матеріал російською

Узбекистанський борець вільного стилю Артур Таймазов позбавлений золотої медалі літньої Олімпіади-2012 в Лондоні.

Артур Таймазов

Артур Таймазов

РБК

Після повторного огляду допінг-тестів у спортсмена в пробі знайшли анаболічний стероїд туринабол, повідомляє пресслужба МОК.

У 2017 році Таймазова вже позбавляли "золота" Пекіна-2008 з тієї ж причини. Тоді в його пробі знайшли туринабол і станозолол.

Таймазов виступав за збірну Узбекистану, хоча народився в Північній Осетії. Зараз він депутат Державної думи Росії VII скликання від партії "Єдина Росія" і заступник голови Комітету ГД РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді.

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Тема
вільна боротьба
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кор Павел
Кор Павел
Если нормально капнуть, у любого спортсмена что то да найдут.у кого сильная медицина тот почти всегда чист.
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