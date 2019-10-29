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29 жовтня • оновлено в 18:57
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212-кілограмовий гігант з Росії за 20 секунд виграв перший бій нокаутом

1.3т Читати матеріал російською

212-кілограмовий боєць з Росії Денис Вільданов дебютував в змішаних єдиноборствах (ММА).

31-річний Вільданов раніше займався пауерліфтингом і регбі, а на перший бій в MMA вийшов проти такого ж новачка – 29-річного Арнольда Величка, вага якого становить 146 кг.

Поєдинок був недовгим – через 20 секунд Вільданов оформив перемогу. Він провів успішний джеб, а потім притиснув суперника до краю клітини і добив декількома ударами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні американський боєць змішаних єдиноборств Ей Джей МакКі став автором другого найшвидшого нокауту в історії Bellator.

Це досягнення було оформлено нокаутом в поєдинку проти співвітчизника російського походження Георгія Караханян.

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Тема
MMA
Місце
Росія
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