Декларація Жана Беленюк: сотні тисяч готівкою і дохід в 1 млн

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту, чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк ( "Слуга народу") отримав за минулий год 1 299 710 грн доходу, повідомляє Укрінформ.

Депутат Жан Беленюк (ліворуч) позує для фото зі своїм колегою на засіданні Верховної Ради

Згідно з поданою річною декларацією, в 2019 році він отримав 148 866 грн зарплати народного депутата і 29 000 грн від партії "Слуга народу", 114 789 грн зарплати і 344 000 грн матеріальної допомоги від державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів" Укрспортзабезпечення ", де працює спортсменом-інструктором за сумісництвом, 115 226 грн від Національного олімпійського комітету України, 161 827 грн виплат військовослужбовцю від Міністерства оборони України.

Беленюк також отримав в минулому році 143 460 грн від управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської ОДА та 18 240 грн від Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності, 60 000 грн стипендії від виконкому Кременчуцької міськради. Крім того, він задекларував 150 000 грн за продаж рухомого майна громадянину України Кирилу Шуклінову і 6840 грн страхових виплат від ПрАТ "Страхова група "ТАС".

Беленюк зберігає готівкою $126 000, €41 000 і 856 000 грн. У нього розміщено 93 740 грн і 7767 в ПриватБанку, 10 861 грн в Ощадбанку.

У грудні 2018 року придбав квартиру в Києві площею 39,8 кв. м. Також він задекларував недобудовану квартиру площею 52,7 кв. м в столиці.

У 2016 році Беленюк придбав автомобіль Toyota RAV4 (2011 року) за 90 000 грн, а в серпні 2019 року Toyota Camry (2019 року випуску) за 677 890 грн.

Його мама Світлана Беленюк в 2015 році придбала за 700 000 грн будинок площею 149,1 кв. м і за 62 000 грн земельну ділянку площею 566 кв. м в селі Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому Кабінет міністрів затвердив президентські стипендії для видатних спортсменів. Стипендіатом є і Жан Беленюк.