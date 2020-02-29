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29 лютого • оновлено в 14:58
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"Дебілізм": боєць ММА Олійник назвав українців, які воюють на Донбасі, "без розуму і життєвого досвіду"

4.4т
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Український боєць змішаних єдиноборств (MMA) Олексій Олійник, який 5 років тому прийняв російське громадянство, образив українських воїнів.

"Якщо б я був 17-річним хлопчаком з-під Полтави або Миргорода, дивився цілими днями два канали, думав би точно так же. Що там показують? "Бачите м'ясо? Це роздавлений російським танком наш співвітчизник". Поруч якась жінка голосить: "Мене "Беркут" згвалтував!" Не було б у мене розуму і життєвого досвіду, теж закричав би: "Дайте мені швидше автомат, я піду захищати батьківщину". Три роки тому люди ходили з георгіївськими стрічками - а сьогодні вони ж кричать: "Бандері слава". Дебілізм", - гнівно заявив Олійник в інтерв'ю "СЕ".

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Олійник народився і жив в Харкові. У листопаді 2014 року Олійник перед боєм в США проти американця Джареда Рошолта вийшов на зважування в майці із зображенням президента РФ Володимира Путіна

Нагадаємо, що Олійника жорстко побили в першому ж бою за Росію.

Раніше Олексій назвав протестуючих в 2014 році на Майдані Незалежності "стадом"

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олексій Олійник
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Коментарі
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
С у к а !
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1
0
Пузій Федір
Пузій Федір
Алєйнік пропустив дуже багато ударів в голову. треба віднестись к зємлячку з розумінням і співчуттям.
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2
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вот что делает с людьми росея. Пять лет среди этого скота одичалого - и полный даyн!
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3
2
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