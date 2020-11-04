Де дивитися Україна – Росія: розклад трансляцій відбору Євро-2022 з гандболу

Збірна України з гандболу у четвер, 5 листопада, стартує у відбірному турнірі на чемпіонат Європи-2022, який буде проходити з листопада 2020 року по травень 2021 року.

На майданчику в Мінську підопічні Миколи Степанця проведуть спарені ігри з Росією. Початок матчів: 5 листопада о 17:00, а 7 листопада о 14:00. Час київський.

У прямому ефірі ігри покажуть українські телеканали Xsport і Sport1. Крім того, телетрансляції заплановані на "Матч! Гра" і "Білорусь 5".

Крім Росії нашим співвітчизникам в групі 3 протистоятимуть збірні Чехії і Фарерських островів.

Щоб вийти до фінальної частини чемпіонату Європи, яка пройде в Угорщині і Словаччині з 13 по 30 січня, необхідно зайняти одне з перших двох місць в групі, або виявитися однією з кращих чотирьох команд серед тих, що зайняли треті місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гандболістка збірної України Ірина Стельмах, останньою командою якого був білоруський "Гомель", перейшла в російську "Астраханочку".