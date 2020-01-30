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30 січня • оновлено в 20:49
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Де дивитися Супербоул: розклад трансляцій

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У неділю, 2 лютого, в США відбудеться найголовніша спортивна подія року - фінальна гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ): так званий Super bowl.

Super bowl

Super bowl

В цьому році у вирішальній сутичці зійдуться команди "Сан-Франциско Форті Найнерс" і "Канзас-Сіті Чіфс". Початок трансляції 54-го Супербоула відбудеться в ніч на 3 лютого о 01:30 за київським часом.

У прямому ефірі грандіозну подію американського спорту покаже Viasat Sport. Крім того будуть доступні платні трансляції на NFL Game Pass і Foxsports.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше квотербек "Каліфорнії" Росс Боуерс виконав один з найнеймовірніших тачдаунов в історії американського футболу. Гравець команди коледжу з однойменного штату, відзначився в домашній грі проти "Вашингтон Стейт".

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Автор
Максим Богданов
Тема
американський футбол
Місце
США
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