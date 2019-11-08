Де дивитися онлайн Забіт – Каттар: на якому каналі бій UFC Fight Night 163

Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC) у суботу, 9 листопада, проведе своє третє шоу в Росії.

UFC Fight Night 163 відбудеться в Москві на стадіоні "ЦСКА Арена", а головною подією вечора стане поєдинок росіянина Забіта Могамедшаріпова (17-1-0) й американця Келвіна Каттара (20-3-0). Орієнтовний початок – о 22:00 за київським і о 23:00 за московським часом.

Поєдинок можна буде побачити завдяки прямій трансляції на російському телеканалі РЕН ТВ. Крім того, трансляцію зі столиці Росії проведе американський телегігант ESPN+.

Забіт Могамедшаріпов UFC

Цікаво, що Забіт і Каттар повинні були зустрітися ще в середині жовтня в американському Бостоні. Однак команда росіянина відмовилася від бою через стан здоров'я Магомедшаріпова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на турнірі UFC 244 визначився володар пояса головного гангстера промоушина.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!