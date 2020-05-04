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4 травня • оновлено в 23:06
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Де дивитися онлайн Серроне – Петтіс 2: розклад трансляцій UFC 249

1.1т
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Американці Дональд Серроне і Ентоні Петтіс зійдуться у матчі-реванші головного бою попереднього карда шоу Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – UFC 249.

КОЛИ СЕРРОНЕ – ПЕТТІС 2: ДАТА БОЮ І ДЕ ПРОХОДИТЬ

Поєдинок відбудеться на арені VyStar Veterans Memorial Arena в американському Джексонвіллі (штат Флорида) у суботу, 9 травня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Серроне – Петтіс 2.

Петтіс – Серроне

Петтіс – Серроне

ДЕ ДИВИТИСЯ СЕРРОНЕ – ПЕТТІС 2

Матч-реванш американців можна буде побачити в ефірі українського телеканалу Setanta Sports. Орієнтовний початок – о 4:30 ранку неділі, 10 травня, за київським і московським часом.

У Росії трансляцію з Джексонвілла організовує РЕН ТВ.

Також глядачі зможуть насолодитися вечором єдиноборств завдяки офіційному каналу UFC – UFC TV.

Відзначимо, що Петтіс і Серроне зустрічалися в січні 2013 року. Тоді перемогу здобув Петтіс у середині першого раунду відправивши суперника на канвас ударом по корпусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць UFC Олександр Олійник використовував фейк Путіна про половців і печенігів, оголосивши війну коронавірусу.

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Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
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