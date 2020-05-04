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4 травня • оновлено в 23:06
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Де дивитися онлайн Фергюсон – Гетжі: розклад трансляцій UFC 249

  • На кону поєдинку стоятиме титул тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі

  • Спочатку проти Фергюсона повинен був вийти росіянин Хабіб Нурмагомедов, але той відмовився від бою через карантин

  • Основний кард UFC 249 розпочнеться о 5:00 ранку неділі, 10 травня, за київським часом

1.5т
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Американські бійці Тоні Фергюсон і Джастін Гетжі битимуться в головному бою довгоочікуваного вечора Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – UFC 249.

КОЛИ ФЕРГЮСОН – ГЕТЖІ: ДАТА БОЮ І ДЕ ПРОХОДИТЬ

Поєдинок, в якому буде розіграно титул тимчасового чемпіона організації у легкій вазі, відбудеться 9 травня в американському Джексонвіллі (штат Флорида).

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Фергюсон – Гетжі.

Фергюсон – Гетжі

Фергюсон – Гетжі

UFC

ДЕ ДИВИТИСЯ ФЕРГЮСОН – ГЕТЖІ: НА ЯКОМУ КАНАЛІ БІЙ

Поєдинок на українському телебаченні можна буде побачити у прямій трансляції на каналі Setanta Sports. Орієнтовний час початку – о 6:00 ранку неділі, 10 травня, за київським і московським часом.

У Росії головний бій UFC 249 буде показано в прямому ефірі телеканалу РЕН ТВ.

Крім того, всі шанувальники UFC зможуть стежити за бійцівським вечором на офіційному каналі промоушина UFС TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць UFC Олександр Волков заявив про "самоізоляцію чи смерть", використавши фейк Путіна про половців та печенігів.

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Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
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