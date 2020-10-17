Де дивитися Хабіб – Гетжі: розклад трансляцій бою UFC 254

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов у головному бою турніру UFC 245 в суботу, 24 жовтня, битиметься з тимчасовим чемпіоном Джастіном Гетжі.

Основний кард на Бійцівському острові в Абу-Дабі стартує о 21.00 за київським часом. Хабіб і Гетжі з'являться в октагоні десь о 23:00.

Бій Хабіб – Гетжі в прямому ефірі можна буде подивитися на телеканалі РЕН ТВ.

У Росії показ турніру буде здійснюватися на каналі UFC ТВ, що входить у відеосервіс More.tv, мультимедійну платформу Wink і доступного для пiдписників Ростелеком і Триколор.

Шоу UFC також можна побачити онлайн за допомогою платної підписки UFC Fight Pass.

Раніше Хабіба Нурмагомедова перед боєм з Гетжі підтримав Кріштіану Роналду. Букмекери вже назвали переможця протистояння Хабіб – Гетжі.