Головна Новини
2 лютого • оновлено в 12:47
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Де дивитися Хабіб – Фергюсон: розклад трансляцій UFC 249

1.1т
Читати матеріал російською

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов (28-0) в суботу, 18 квітня, захищатиме титул проти Тоні Ель Кукуй Фергюсона (25-3).

Хабіб – Фергюсон

Хабіб – Фергюсон

UFC

Головний поєдинок турніру UFC 249 відбудеться в Нью-Йорку на арені "Барклайс-центр".

Бій Хабіб Нурмагомедов – Тоні Фергюсон в прямому ефірі покаже телеканал РЕН-ТВ. Пряма трансляція турніру запланована в ніч на 19 квітня і стартує о 01:15 за київським часом. Бої основного карду почнуться орієнтовно о 05:00 ранку 19 квітня.

Новини
"Зроблю яєчню": Фергюсон пообіцяв знищити Хабіба

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня в головному бою турніру UFC 242 в Абу-Дабі проти Дастіна Пор'є Хабіб Нурмагомедов здобув 28-у перемогу в ММА. Зустріч завершилася в третьому раунді, коли росіянин вдало провів задушливий прийом.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Хабiб - Фергюсон" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Хабiб - Фергюсон
Особи
Тонi Фергюсон Хабiб Нурмагомедов
Місце
США Нью Йорк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги