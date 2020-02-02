Де дивитися Хабіб – Фергюсон: розклад трансляцій UFC 249

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов (28-0) в суботу, 18 квітня, захищатиме титул проти Тоні Ель Кукуй Фергюсона (25-3).

Хабіб – Фергюсон UFC

Головний поєдинок турніру UFC 249 відбудеться в Нью-Йорку на арені "Барклайс-центр".

Бій Хабіб Нурмагомедов – Тоні Фергюсон в прямому ефірі покаже телеканал РЕН-ТВ. Пряма трансляція турніру запланована в ніч на 19 квітня і стартує о 01:15 за київським часом. Бої основного карду почнуться орієнтовно о 05:00 ранку 19 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня в головному бою турніру UFC 242 в Абу-Дабі проти Дастіна Пор'є Хабіб Нурмагомедов здобув 28-у перемогу в ММА. Зустріч завершилася в третьому раунді, коли росіянин вдало провів задушливий прийом.

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