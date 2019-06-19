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Де дивитися Європейські ігри-2019: розклад трансляцій

1.3тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 21 червня, в Мінську стартують II Європейські ігри-2019. Показ змагання запланований на телеканалах "Інтер" та НТН.

Представляти Україну на Європейських іграх-2019 буде близько 200 спортсменів. Вони будуть боротися за медалі в 21 дисципліні.

"Оскільки подій багато, ми будемо їх висвітлювати одразу на двох телеканалах групи – "Інтері" і НТН. Основний акцент буде зроблений на трансляціях фіналів. Тобто 99% мовлення Європейських ігор у нашому ефірі – це реальна боротьба за медалі. Всього у нас заплановано наразі 52 трансляції: 19 – на "Інтері" і 33 – на НТН.

Щодня на каналі НТН виходитимуть огляди попереднього дня. Крім цього, безумовно, серйозну увагу Іграм буде приділено в ефірі "Ранку з Інтером". "До Мінська поїде знімальна група програми", – сказав керівник редакції спортивних програм телеканалу "Інтер" Роман Кадемін, який і буде коментувати змагання.

21 червня

10:15 - 11:15 НТН Баскетбол 3x3. Чоловіки. Україна - Франція.
11:15 - 11:40 НТН Баскетбол 3x3. Жінки. Україна - Латвія.
22:00 - 1:05 Інтер Церемонія відкриття. Пряма трансляція.

22 червня

10:45 - 11:45 НТН Огляд дня.
11:45 - 13:00 НТН Стрільба. Пістолет. Змішані команди. 10 м. Фінал.
14:45 - 16:00 НТН Стрільба. Гвинтівка. Змішані команди. 10 м. Фінал.
15:00 - 18:30 Інтер Художня гімнастика. Багатоборство. Пряма трансляція.
17:00 - 19:00 НТН Самбо. Фінал, 1 ч.
18:30 - 20:00 Інтер Дзюдо.
19:30 - 20:50 НТН Самбо. Фінал, 2 ч.
22:40 - 23:15 НТН Баскетбол 3x3. Чоловіки. Україна - Італія.
23:15 - 23:40 НТН Баскетбол 3x3. Чоловіки. Україна - Росія.

23 червня

11:30 - 12:30 НТН Стрільба. Пістолет. Чоловіки. 10 м. Фінал.
13:30 - 14:30 НТН Стрільба. Пістолет. Жінки. 10 м. Фінал.
14:00 - 18:15 Інтер Художня гімнастика. Фінали в окремих видах. Пряма трансляція.
14:30 - 15:00 НТН Баскетбол 3x3. Жінки. Україна - Естонія.
15:00 - 15:45 НТН Огляд дня.
15:45 - 18:30 НТН Стрільба. Траншейний стенд. Фінал.
20:15 - 22:30 Інтер Легка атлетика. Пряма трансляція.

* розклад на інші дні з'явиться в неділю.

Новини
Україна на Європейських іграх-2019: розклад виступів

Як повідомляв OBOZREVATEL, I Європейські ігри пройшли в червні 2015 року в Баку. Збірна України фінішувала на 6-му місці, завоювавши 46 медалей (8 золотих, 14 срібних і 24 бронзових).

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Тема
Європейські ігри 2019
Місце
БілорусьМінськ
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