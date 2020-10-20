Дар'я Білодід ухвалила несподіване рішення перед етапом Grand Slam

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід ухвалила рішення вперше змагатися в іншій ваговій категорії.

Як повідомляє Український спорт, у кінці жовтня в Будапешті відбудеться етап Gran Slan, де Дар'я боротиметься не в звичній для себе ваговій категорії до 48 кілограмів, а вперше в кар'єрі виступатиме до 52 кілограмів.

Українка отримала не перший номер посіву, а 25-й (з 26 спортсменок), оскільки в неї немає жодних залікових балів у категорії до 52 кг.

Першою сіяною на старті в Будапешті у вазі до 52 кілограмів буде француженка Аманді Бушар – другий номер світового рейтингу і бронзова призерка чемпіонату світу-2018 саме в цій ваговій категорії.

Білодід перейшла в нову вагову категорію Facebook Український спорт

Усього в турнірі візьмуть участь 459 дзюдоїстів із 69 країн. Україну буде представлено на змаганнях 11 дзюдоїстами: 6 чоловіками і 5 жінками.

До Будапешту не приїхала збірна Японії, представниці якої є лідерами у ваговій категорії до 52 кілограмів.

Повний склад України на турнір у Будапешті

Чоловіки: Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Кеджау Ньябалі (до 90 кг), Віталій Шепель (до 90 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Данило Гуцол (до 100 кг).

Жінки: Дар'я Білодід (до 52 кг), Марія Скора (до 57 кг), Алла Радченко (до 57 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Єлизавета Каланіна (понад 78 кг).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білодід закрутила роман із футболістом київського "Динамо" Денисом Поповим.