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27 квітня • оновлено в 23:10
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Cyber Суперліга Парі-Матч: анонс фіналу і матчу за третє місце

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Вже у вівторок, 28 квітня, пройдуть вирішальні матчі першого турніру з NBA 2k20 серед професійних українських баскетболістів Cyber Суперліга Парі-Матч, в межах яких буде зіграно дві серії – за третє місце та чемпіонська.

У серії за “бронзу” зіграють гравець національної збірної України та грецького "Промітеаса" Олександр Липовий ("Бостон Селтікс") з захисником "Запоріжжя" Андрієм Кожем’якіним ("Даллас Маверікс").

У фіналі за чемпіонство боротимуться два представника "Київ-Баскета" – бігмен В’ячеслав Петров, який грає на турнірі за "Лос-Анджелес Лейкерс" та захисник столичного клубу Юрій Кондраков, який керує іншим клубом західної конференції НБА "Юта Джаз".

Cyber Суперліга Парі-Матч: анонс фіналу і матчу за третє місце

До вашої уваги розклад матчів заключного і вирішального ігрового дня.

Серія за 3 місце:

18:00. Олександр Липовий ("Бостон") – Андрій Кожем’якін ("Даллас") – серія до двух перемог

Фінал:

20:00. В’ячеслав Петров ("Лейкерс") – Юрій Кондраков ("Юта") – серія до двух перемог

Трансляцію матчів, як завжди, дивіться на нашому сайті та каналі YouTube, а також на сайті медіапартнера змагань телеканала XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст Святослав Михайлюк розповів про кар'єру в НБА.

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Читайте всі новини по темі "Кіберспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Кіберспорт Суперліга
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