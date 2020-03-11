ЧС-2020 із фігурного катання скасований через коронавiрус

Уряд Квебеку ухвалив рішення скасувати чемпіонат світу-2020 із фігурного катання в канадському Монреалі через загрозу коронавiрусу, повідомив BBC.

Змагання повинні були пройти з 18 по 22 березня.

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Le gouvernement du Québec annule le Championnat du monde de patinage artistique qui devait commencer lundi à Montréal. #polqc - Sébastien Bovet (@SebBovetSRC) March 11, 2020

9 березня Міжнародна федерація хокею (IIHF) оголосила про скасування жіночого чемпіонату світу, який повинен був пройти з 31 березня по 10 квітня в Канаді.

Напередодні відомий український футболіст Олексій Дитят'єв, який виступає у польській "Краковії" показав паніку в магазинах Кракова у зв'язку з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабін ухвалив рішення ввести карантин в Україні через епідемію коронавiрусу. Він триватиме з 12 березня до 3 квітня.

У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

У цей же день у ВООЗ офіційно оголосили, що спалах нового коронавiрусу в світі є пандемією.

Крім того, УЄФА через коронавiрус скасував матчі Ліги Європи, а УПЛ ухвалила рішення 23-й (14-15 березня) і 24-й (21 березня) тури чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі провести без уболівальників.

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