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11 березня • оновлено в 23:17
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ЧС-2020 із фігурного катання скасований через коронавiрус

1.5т
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Уряд Квебеку ухвалив рішення скасувати чемпіонат світу-2020 із фігурного катання в канадському Монреалі через загрозу коронавiрусу, повідомив BBC.

Змагання повинні були пройти з 18 по 22 березня.

9 березня Міжнародна федерація хокею (IIHF) оголосила про скасування жіночого чемпіонату світу, який повинен був пройти з 31 березня по 10 квітня в Канаді.

Напередодні відомий український футболіст Олексій Дитят'єв, який виступає у польській "Краковії" показав паніку в магазинах Кракова у зв'язку з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабін ухвалив рішення ввести карантин в Україні через епідемію коронавiрусу. Він триватиме з 12 березня до 3 квітня.

У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

У цей же день у ВООЗ офіційно оголосили, що спалах нового коронавiрусу в світі є пандемією.

Крім того, УЄФА через коронавiрус скасував матчі Ліги Європи, а УПЛ ухвалила рішення 23-й (14-15 березня) і 24-й (21 березня) тури чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі провести без уболівальників.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
фігурне катання Коронавірус
Місце
Канада Квебек
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