Чотириразова чемпіонка світу знялася з КС через панічний страх коронавiрусу

4-разова чемпіонка світу з лижних гонок, бронзовий призер Олімпійських ігор 2014 року в скіатлонi Хейді Венг не виступить на першому етапі Кубка світу-2020/21 через панічний страх захворіти коронавірусом.

Норвежка боїться заразитися COVID-19 і тому знаходиться в незадовільному психологічному стані.

У кваліфікації спринту 29-річна спортсменка зайняла 67-е місце, відставши на 26 секунд від переможниці. У команді цей результат назвали результатом психологічного тиску.

"Їй не варто бігти інші гонки, ми з нею повинні прийняти це рішення. Для неї період пандемії став дуже складним, вона взагалі в неробочому стані. Сподіваюся, вона відчує, що подорожувати і жити в готелях нестрашно, що стрес через потрапляння в ізоляцію позаду", – заявив тренер Уле Мортен Іверсен після гонки в коментарі TV2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня перша ракетка світу Олена Янкович завагітніла від доктора Бранко Барача, з яким познайомилася в одній з клінік Белграда, коли лікувалася від коронавiрусу.