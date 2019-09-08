Чотириразова чемпіонка світу з Росії втратила свідомість на турнірі

Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Олександра Солдатова достроково завершила виступ на Кубку виклику, що проходив у португальському Портімані з 6 по 8 вересня.

Олександра Солдатова

21-річна спортсменка втратила свідомість під час фінального етапу, повідомила особистий тренер спортсменки Анна Дьяченко.

"Саша сказала, що на цьому турнірі вона закінчила свій виступ. Після однієї з вправ їй стало погано, у неї потемніло в очах, вона втратила свідомість, єдиним вірним рішенням було припинити виступ. Рішення про те, чи зможе Саша відновитися до чемпіонату світу, повинна вирішувати головний тренер збірної Росії Ірина Вінер-Усманова", - цитує ТАСС Дьяченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська футболістка-чемпіонка померла у 23 роки від зупинки серця.

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