Головна Новини
9 вересня • оновлено в 11:05
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Чотириразова чемпіонка світу з Росії втратила свідомість на турнірі

5.8т Читати матеріал російською

Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Олександра Солдатова достроково завершила виступ на Кубку виклику, що проходив у португальському Портімані з 6 по 8 вересня.

Олександра Солдатова

Олександра Солдатова

21-річна спортсменка втратила свідомість під час фінального етапу, повідомила особистий тренер спортсменки Анна Дьяченко.

"Саша сказала, що на цьому турнірі вона закінчила свій виступ. Після однієї з вправ їй стало погано, у неї потемніло в очах, вона втратила свідомість, єдиним вірним рішенням було припинити виступ. Рішення про те, чи зможе Саша відновитися до чемпіонату світу, повинна вирішувати головний тренер збірної Росії Ірина Вінер-Усманова", - цитує ТАСС Дьяченко.

Новини
Брат Хабіба знепритомнів після моторошного нокауту: моторошне відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська футболістка-чемпіонка померла у 23 роки від зупинки серця.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "художня гімнастика" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
художня гімнастика
Місце
Португалія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
7
Смішно
2
Цікаво
14
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Мельдониевые твари!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Меньше химии жрать нужно в таком возрасте если все чисто никаких проблем со здоровьем быть не может!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel