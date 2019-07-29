Чотири медалі: юні українські дзюдоїсти пофеєрили на олімпійському фестивалі

Українські дзюдоїсти здобули чотири медалі на XV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який з 24 по 29 липня проходив в столиці Азербайджану Баку.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив президент Федерації дзюдо України Роман Насіров. Бронзові нагороди завоювали Микита Голобородько (50 кг), Тимур Валєєв (81 кг) і Юлія Курченко (63 кг), а Сергій Неботов став володарем "срібла".

"Всього в змаганнях взяли участь близько 3600 атлетів, серед них 68 українських спортсменів, які змагалися в семи з 10 можливих видів спорту: велоспорті, волейболі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, спортивній боротьбі (вільній, жіночій та греко-римській) і спортивній гімнастиці. За весь період участі українських дзюдоїстів в ЄЮОФ з 1993 року завойовано 46 медалей: 13 золотих, 12 срібних, 21 бронзова, жодного разу наші спортсмени не поверталися додому без нагород", – написав Роман Насіров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла чемпіонат світу 2019 року.

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