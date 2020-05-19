"Чому в "Миротворці" немає українських депутатів?" Чемпіон світу підтримав Усика і Ломаченка

У цій стрічці Усик однозначно висловився за дружбу з росіянами, а Ломаченко назвав Росію і Україну єдиними

Чемпіон світу з кікбоксингу 2008 року, севастополець Павло Журавльов заявив, що Усик і Ломаченко зробили дуже багато для України і не заслуговують попадання в "Миротворець".

Павло Журавльов Крим. реалії

"Я, чесно, захоплююся боксерськими якостями Ломаченко. Я трохи знаю його як людину. Я знаю, що він дуже хороша людина, благородна. Питання, що за вуха витягли якісь моменти, не буду обговорювати ці питання, включили його в список "Миротворця". Добре, чому немає в цьому списку наших депутатів, які катаються в Москву на переговори? Чому немає хабарників? Питань дуже багато", – цитує Журавльова tribuna.com.

За словами кримчанина вчинок боксерів не коштував галасу, роздутою навколо цього.

"Якщо ми говоримо, що боремося з чимось, то потрібно починати не з таких дрібних, малозначущих речей, коли за спиною у нас відбуваються неприємності набагато більшими. Я сам не все схвалюю, що відбувається, але якогось криміналу великого я не бачу", – підсумував спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аліна Шатернікова заявила, що не готова давати оцінку шляху, по якому йдуть Олександр Усик і Василь Ломаченко.

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