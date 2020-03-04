"Чи живий він?" Губернієв висловився про "зрадника Росії" Родченкова

Російський коментатор Дмитро Губернієв висловився про допінгові справи російських біатлоністок і жорстко "наїхав" на ексглаву Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова.

Російські біатлоністки Ольга Зайцева, Яна Романова та Ольга Вілухіна, які вже завершили професійну кар'єру, в листопаді 2017 року були довічно дискваліфіковані МОК за порушення антидопінгових правил, їхні результати на Олімпійських іграх в Сочі були анульовані. Головними доказами в справі росіянок є документи з підписами колишнього глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова.

Дмитро Губернієв Instagram коментатора

Адвокат біатлоністок Олексій Панич спочатку повідомив, що в документах підписи Родченкова підроблені. Однак пізніше він спростував інформацію про те, що МОК підтвердив факт підробки.

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"Дивна, звичайно, історія. Там ніби як вже й нотаріально завірений документ прийшов. Мовляв, у Родченкова всі підписи правильні. Але те, що він шахрай і махляр, це ми всі знали. А тепер про це дізнається і весь світ, і вся Європа. Я, якщо чесно, взагалі не вірю – а чи був хлопчик? Що з ним, чи живий він, де він зараз, хто ті люди, які дають висновки про те, що це його підпис.З боку звинувачення багато нестиковок, і щось з цим потрібно робити, ми будемо чекати рішення суду", – сказав Губернієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) висунуло нові звинувачення проти Росії. Так, були знайдені сліди маніпуляцій в даних 145 з 298 спортсменів, які перебували під підозрою після перевірки бази московської лабораторії.

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