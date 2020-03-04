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4 березня • оновлено в 21:24
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"Чи живий він?" Губернієв висловився про "зрадника Росії" Родченкова

4.1т
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Російський коментатор Дмитро Губернієв висловився про допінгові справи російських біатлоністок і жорстко "наїхав" на ексглаву Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова.

Російські біатлоністки Ольга Зайцева, Яна Романова та Ольга Вілухіна, які вже завершили професійну кар'єру, в листопаді 2017 року були довічно дискваліфіковані МОК за порушення антидопінгових правил, їхні результати на Олімпійських іграх в Сочі були анульовані. Головними доказами в справі росіянок є документи з підписами колишнього глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова.

Дмитро Губернієв

Дмитро Губернієв

Instagram коментатора

Адвокат біатлоністок Олексій Панич спочатку повідомив, що в документах підписи Родченкова підроблені. Однак пізніше він спростував інформацію про те, що МОК підтвердив факт підробки.

Губернієв прокоментував хід справи в студії програми "Всі на Матч!"

"Дивна, звичайно, історія. Там ніби як вже й нотаріально завірений документ прийшов. Мовляв, у Родченкова всі підписи правильні. Але те, що він шахрай і махляр, це ми всі знали. А тепер про це дізнається і весь світ, і вся Європа. Я, якщо чесно, взагалі не вірю – а чи був хлопчик? Що з ним, чи живий він, де він зараз, хто ті люди, які дають висновки про те, що це його підпис.З боку звинувачення багато нестиковок, і щось з цим потрібно робити, ми будемо чекати рішення суду", – сказав Губернієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) висунуло нові звинувачення проти Росії. Так, були знайдені сліди маніпуляцій в даних 145 з 298 спортсменів, які перебували під підозрою після перевірки бази московської лабораторії.

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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Трохимчук
Тема
допінговий скандал
Особа
Дмитро Губернієв
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
ха-ха-ха-ха,а тем временем л а п т е р о г и х во все дыры е б у т все кому не лень..И в спорте,и в политике,и..везде...ха-ха-ха-ха-ха..
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hunt andres
hunt andres
Эту тварь нужно найти, вытащить в Россию и от пиззить.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
hunt andres, рученьки коротковаты...жрете запрещённые МОКом препараты,а обвиняете людей,которые эти грязные манипуляции под прикрытием ФСБ раскрыли? Ну вы и твари!
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