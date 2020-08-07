Через українку: допінг-кат Росії Родченков пояснив, чому розповів про махінації

Ексглава Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков, який став головним свідком у допінговому скандалі Росії, заявив, що прохання колишнього заступника міністра спорту РФ Юрія Нагорних підмінити пробу української біатлоністки Віти Семеренко остаточно переконала його розповісти про махінації.

"Внутрішні пориви, метання – вони у мене були завжди. Коли в останній день в Сочі я міняв проби, я знав, що рано чи пізно про це розповім. Але насправді поворотним моментом для мене було те, що Нагорних сказав підмінити пробу українці, зробити її брудною. Ця пропозиція мене прямо вибісила: "Ну як же так, ви чого? Я під розстріли не підписувався, і в тортурах я не беру участь"", – цитує слова Родченкова видання "Медуза".

Ще один випадок, який його вразив, був пов'язаний вже з двома російськими спортсменками.

"Ще був один випадок, який мене на самому початку вразив, – ми тоді ще не знали, як відкривати проби Б. Дві бігунки чи на 800 метрів, чи на 1500 метрів попалися на допінгу. Нагорних сказав: "Московську зберігаємо, другій – рубати голову". При цьому московська дівчина була середнього рівня, а друга – дуже перспективна. Я тоді подумав: "Ну як так можна без розбору..."" – згадав Родченков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексглава Московської антидопінгової лабораторії назвав Росію під керівництвом Володимира Путіна ганьбою всього світу і заявив, що РФ має бути повністю усунена від Олімпіади в Токіо.