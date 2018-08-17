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"Через росіянок": в олімпійському виді спорту змінили правила

4.4тЧитати новину російською

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) прийняв сенсаційне рішення про анулювання всіх світових рекордів у фігурному катанні. З сезону 2018/2019 досягнення спортсменів будуть вважатися історичними.

ISU зважився на такий крок у зв'язку зі зміною системи оцінок. Тепер елементи будуть оцінюватися за шкалою від -5 до +5, а не з -3 до +3, як було раніше. Такий підхід до оцінювання спортсменів був затверджений на конгресі організації в червні поточного року, пише "Спорт-Экспресс". Цікаво, що організація називає світові рекорди нинішнього сезону "кращими результатами".

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Відзначимо, що система оцінок у фігурному катанні вважається однією з найневдаліших в світі, через що навколо результатів змагань виникає багато суперечок. При цьому в олімпійському виді спорту відзначається особливе лобіювання російських інтересів, а пост віце-президента ISU займає представник РФ Олександр Лакернік.

У самій РФ зміни в оціночній шкалі назвали "боротьбою з домінуванням росіянок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська фігуристка Олександра Трусова стала першою в історії, хто виконав в довільній програмі два стрибка в чотири оберти.

Читайте всі новини по темі "фігурне катання" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
фігурне катання
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