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29 січня • оновлено в 18:59
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Чемпіонку світу з Росії не пустили на турнір у Німеччині

2.2т
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Триразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту російська легкоатлетка Марія Ласіцкене не прийме участь у змаганнях у німецькому Коттбусі.

"Дорогий Коттбус, я дуже засмучена, тому що не зможу приїхати до вас у цьому році. Я все ще не розумію, чому я не маю права брати участь у міжнародних змаганнях. Я глибоко розчарована тим, що залишилася поза грою не зі своєї вини. Таке не може відбуватися у 21 столітті", – написала Ласіцкене в Instagram-Сторіс.

Марія Ласіцкене

Марія Ласіцкене

European Athletics

Марія Ласіцкене повідомила про те, що не зможе брати участь в змаганнях у себе в Instagram

Марія Ласіцкене повідомила про те, що не зможе брати участь в змаганнях у себе в Instagram

Варто відзначити, що російська легкоатлетка є головною суперницею українки Юлії Левченко.

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Російських спортсменів закликали подати в суд на РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Ласіцкене пригрозила подати в суд на Всеросійську федерацію легкої атлетики (ВФЛА), якщо пропустить зимові міжнародні змагання через санкції проти організації.

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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
допінговий скандал легка атлетика
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Левченко Андрій
Левченко Андрій
Обьясните этой "спортсменке", что это потому, что ее коллеги с подачи ее же государства принимают запрещенные в приличном обществе стимуляторы, т. н. Допинг
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семенов Александр
семенов Александр
Стоит отметить, что российская легкоатлетка является главной соперницей украинки Юлии Левченко. ну наконец то!!! украинская спортсменка сможет в "честной борьбе" победить россиянку
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
семенов Александр, там и без вашего позорища спортсменок хватит с кем побороться а вы дальше пойте оды карлику погубившему ещё и спорт в раше
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нечего жрать мельдоний и подменивать анализы)позорище!!!
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