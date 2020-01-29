Чемпіонку світу з Росії не пустили на турнір у Німеччині

Триразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту російська легкоатлетка Марія Ласіцкене не прийме участь у змаганнях у німецькому Коттбусі.

"Дорогий Коттбус, я дуже засмучена, тому що не зможу приїхати до вас у цьому році. Я все ще не розумію, чому я не маю права брати участь у міжнародних змаганнях. Я глибоко розчарована тим, що залишилася поза грою не зі своєї вини. Таке не може відбуватися у 21 столітті", – написала Ласіцкене в Instagram-Сторіс.

Марія Ласіцкене European Athletics

Марія Ласіцкене повідомила про те, що не зможе брати участь в змаганнях у себе в Instagram

Варто відзначити, що російська легкоатлетка є головною суперницею українки Юлії Левченко.

Новини Російських спортсменів закликали подати в суд на РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Ласіцкене пригрозила подати в суд на Всеросійську федерацію легкої атлетики (ВФЛА), якщо пропустить зимові міжнародні змагання через санкції проти організації.

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