Чемпіонку світу виключили зі збірної Білорусі за підтримку протестів

Чемпіонку світу 2019 року з фристайлу і багаторазову переможницю етапів Кубка світу Олександру Романовська виключили зі збірної Білорусі за підтримку протестів проти самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

За словами спортсменки, їй і тренеру збірної Білорусі з фрістайлу Микола Козеко, який керує командою з 1993 року, було дуже складно закрити очі на те, що відбувається в країні.

"Наслідки, природно, були передбачувані. Але це та ситуація, коли потрібно показувати людські якості. Так, мене фактично виключили зі збірної через те, що відкрито підтримала протести. Але зараз я ні про що не шкодую, тому що чиста совість завжди важливіше. Основний удар припав на нас (з Козеко). Тренера ще не прибрали, але йому вже прислали лист про те, що він повинен повернути отримані стипендії за рік або навіть більше", – цитує РБК Романовську.

Раніше чемпіонка світу з легкої атлетики Марина Арзамасова відкликала свій підпис з листа з вимогами до влади і перестала висловлюватися про події в країні публічно.

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