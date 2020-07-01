Чемпіонку світу та Європи ввели в кому після двох операцій

Чемпіонка світу та Європи з шорт-треку Лара ван Рейвен перебуває в критичному стані через розлад імунної системи.

27-річна спортсменка була госпіталізована під час тренувальних зборів з командою у Франції. Самопочуття Ван Рейвен не поліпшилося після двох операцій. Вона продовжує перебувати у відділі інтенсивної терапії. Лікарі ввели її в стан штучної коми.

"Лара бореться за своє життя. Завдяки величезній завзятості їй вдалося завоювати титул чемпіонки світу на льоду, але ця боротьба буде ще складнішою. Ми всі вболіваємо за неї і сподіваємося, що їй вдасться перемогти", – цитує слова тренера спортсменки Йеруна Оттера видання Schaatsen. nl.

На рахунку Ван Рейвен перемога на чемпіонаті світу з шорт-треку на дистанції 500 м у 2019 році, три "золота" на чемпіонатах Європи і "бронза" в командній естафеті на Олімпіаді-2018.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарного автогонщика Алессандро Дзанарді збила вантажівка, в результаті чого він опинився у комі.